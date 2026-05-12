La Fiorentina annuncia uno degli eventi per il Centenario: tanti campioni pronti a mettersi in gioco

Cento anni di storia, di passione, di identità. ACF Fiorentina si prepara a celebrare un traguardo straordinario, il centenario dalla sua fondazione, che ricorrerà il 29 agosto 2026 e sarà festeggiato con un ricco programma di eventi, progetti e iniziative che animeranno il 2026 coinvolgendo i tifosi vicini e lontani e che avrà come palcoscenico la città Firenze. L’annuncio in anteprima di una tra le numerose attività in calendario è dedicato ad uno speciale appuntamento con la storia, il campo e i suoi protagonisti: martedì 2 settembre 2026 alle ore 20:00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia.

La collaborazione con Operazione Nostalgia

Un evento che celebra il passato guardando al presente, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Operazione Nostalgia, che affiancherà la Fiorentina nell'organizzazione di questo storico appuntamento. Una realtà nata sui social che negli anni ha saputo trasformare il seguito da online a offline diventando un fenomeno culturale e aggregativo, riportando in campo grandi protagonisti del calcio e coinvolgendo nei propri eventi più di 150.000 spettatori.

‘Un evento per la passione senza tempo dei tifosi’

Se da un lato la Fiorentina rappresenta una delle pagine più importanti del calcio italiano, con una tradizione che attraversa un secolo di sport e appartenenza, dall’altro Operazione Nostalgia è oggi sinonimo di memoria condivisa e amore per il calcio autentico. Due mondi che si incontrano nel nome della passione e del desiderio di celebrare il gioco nella sua essenza più pura. L’unione tra queste due realtà ha portato alla nascita di un evento dedicato ai tifosi e alla loro passione senza tempo. I biglietti per assistere alla partita saranno disponibili a partire dal 19 maggio 2026 e tutte le informazioni per l’acquisto verranno comunicate sui canali ufficiali della Fiorentina.