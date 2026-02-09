La Nazione: Vanoli e le mosse obbligate per la salvezza

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 10

In apertura troviamo: “Lettura della partita, sostituzioni, coraggio Vanoli e le mosse (obbligate) per la salvezza”. Sottotitolo: “Le responsabilità dell'allenatore per correggere gli errori che fino a questo momento stanno facendo sprofondare la squadra”. In taglio basso l’intervista al mental coach Nicoletti: “Dieci punti persi nel recupero: “Le cause? Disattenzione e paura”.

Pagina 11

Le condizioni dell'attaccante: “La caviglia ko ferma Gud Niente Como, Pisa in bilico”. Sottotitolo: “L'infortunio all'islandese accende la prima ipotesi di formazione per sabato E nella volata salvezza, altro schiaffo ai viola: il Lecce vince e va a +3”. Di spalla il commento: “Renato 0 Paolo 18 e i... peggiori anni”.