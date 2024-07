Palazzo Vecchio-Fiorentina, che la guerra giudiziaria abbia inizio. La speranza del club viola è venuta meno

E adesso comincia la guerra giudiziaria tra il Comune di Firenze e la Fiorentina. Dell'argomento se ne occupa stamani in maniera approfondita La Repubblica dove si legge che la Direzione cultura e sport del Comune ha autorizzato l’avvocatura, con una determina dello scorso 1 luglio, a resistere in giudizio davanti al Tribunale di Firenze nella causa promossa dal club viola che ha chiesto di stoppare immediatamente i lavori allo stadio.

I lavori allo stadio

Le ruspe però al Franchi ci sono ancora e continuano a lavorare, tant'è che il parterre di Fiesole è stato praticamente già abbattuto così come le scalinate presenti all'esterno della Curva. Tutti elementi che erano stati aggiunti per Italia 90.

Venuta meno la speranza della Fiorentina

La speranza della Fiorentina, si legge ancora sul giornale citato, che potesse vincere la destra di Eike Schmidt stoppando i cantieri è venuta meno nel frattempo. I tempi entro cui deve pronunciarsi il giudice civile in casi come questo non sono nemmeno così brevi. Si parla comunque di una media di 4-5 mesi, ma la società gigliata proverà ad insistere con la tesi che i lavori debbono essere fermati subito e prima dell’inizio del campionato per non compromettere in maniera irreversibile la prossima stagione.