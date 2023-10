Il Napoli ricorda l'ultima vittoria sulla Fiorentina: "La prima volta da Campioni d'Italia, ma adesso dobbiamo riscrivere la storia"

Il Napoli carica l'ambiente in vista dell'ultimo match prima della sosta per le nazionali. La società di De Laurentiis ha voluto scaldare l'ambiente social prima della sfida di domani contro la Fiorentina. Per presentare l'appuntamento clou del Maradona, la società partenopea ha voluto ricordare l'ultimo incrocio contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Nella scorsa primavera, infatti, la partita (vinta per 1-0 dai padroni di casa) fu in realtà una passerella per festeggiare lo scudetto vinto matematicamente con il pareggio di pochi giorni prima a Udine. "La prima da Campioni D'Italia fu qualche mese fa contro i viola. Adesso però c'è bisogno di riscrivere di nuovo la storia" scrivono gli Azzurri su Twitter: