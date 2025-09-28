Da Palladino a Pioli è tutta un'altra musica per KMB9. Kean, a Pisa c'è da sbloccarsi
Moise Kean più altri 10. Eloquente il messaggio del Corriere dello Sport, che in avvicinamento a Pisa-Fiorentina si concentra sul bomber di Pioli. Il cambiamento in panchina ha fin qui portato un calo drastico nei numeri registrati da Kean in partita.
Da Palladino a Pioli non è la stessa musica per KMB9
Per adesso è un passaggio dal giorno alla notte. Il confronto con quanto realizzato lo scorso anno, quando si era piazzato al secondo posto della classifica dei cannonieri, è impietoso. Non sono tanto i 4 centri messi a referto nelle prime cinque dell'annata 2024-25, quanto un dato: quello dei tiri in porta. 1,5 a partita nella Serie A scorsa, zero in quattro gare in questo campionato.
Anche i numeri piangono
Con un'altra prima punta accanto - Piccoli o Dzeko - è parso un supereroe senza poteri. Qualche occasione se l'è anche costruita (2,5 gli expected goals prodotti) ma la mira è tornata quella degli ultimi anni alla Juventus. Adesso Pioli sembra intenzionato a provare a recuperare il 'vecchio' Moise rimettendolo al centro del villaggio, con nessun centravanti accanto, bensì con Guðmundsson, pronto al rientro dal 1'.