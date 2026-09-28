Genoa-Fiorentina, dieci mesi dopo la prima di Vanoli. Ma non è cambiato (quasi) niente

Genoa-Fiorentina sarà la sfida che attende i viola al rientro dalla pausa per le Nazionali e, come l'ultimo incrocio a Marassi fra le due squadre, la posta in gioco per entrambe è alta.

Dieci mesi dopo

Ci sono un paio di punti che mostrano come, anche se è passato quasi un anno, sono cambiate veramente poche cose. Certamente, le due rose sono molto diverse da come si presentarono in quel 9 novembre 2025 - sicuramente lo è quella della Fiorentina, ma anche il Grifone ha cambiato qualche pedina -, ma il momento in cui si trovano le due squadre è tutto sommato simile a quello di dieci mesi fa.

Allora, la Fiorentina era ultima e quella rappresentava la prima sfida di Vanoli alla guida dei viola, mentre il Genoa era diciottesimo e, alla giornata successiva, avrebbe ufficializzato De Rossi come guida tecnica della squadra. La Fiorentina si presentava al Ferraris alla disperata ricerca di una boccata d'aria fresca dopo un avvio shock, e anche quest'anno, con le dovute misure, i viola saranno chiamati a una prestazione che faccia vedere qualcosa di diverso sul piano del gioco; il Genoa, invece, sembra oggi l'indiziata principale come prossima squadra a salutare il proprio allenatore, e in quest'ottica sarà decisiva la sfida contro la Fiorentina. Un progetto, appunto, iniziato proprio contro i viola, ed un cerchio che sembra vicino a chiudersi.