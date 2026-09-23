Il Genoa inizia a preparare la sfida contro la Fiorentina: in programma un derby, ma non con la Samp
La pausa per le Nazionali è appena iniziata, ma le squadre di Serie A stanno già pianificando partite da giocare in questi giorni per prestare in condizione in vista della ripresa. Non fa eccezione il Genoa, primo avversario della Fiorentina al rientro dopo la sosta.
Sfida “interna” per il presidente rossoblù
Come riportato da canali ufficiali del club ligure, è stata fissata un'amichevole contro il Rapid Bucarest (l'altra formazione di proprietà del patron del Genoa Dan Sucu). Appuntamento per venerdì 2 ottobre alle 19.00 (18.00 ore italiane).
Il programma in vista della Fiorentina
Il Genoa raggiungerà la Romania il giorno precedente all'amichevole, per poi riprendere gli allenamenti a Pegli il 4 ottobre ovvero il giorno che i primi giocatori impegnati con le Nazionali torneranno a disposizione del tecnico De Rossi. Il tutto per arrivare al top alla sfida del 10 ottobre contro la Fiorentina, nella quale deve arrivare una svolta visto che i liguri sono ancora a secco di vittorie in campionato.