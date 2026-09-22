Onofri negativo sul Genoa, prossima avversaria viola: "De Rossi ha carisma, ma non alza il livello. Frendrup non è Badelj"

Claudio Onofri, ex capitano del Genoa, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha analizzato il complicato avvio di stagione del Grifone commentando l'operato di De Rossi. Questo il suo commento a Telenord.

Su De Rossi

“È compito dell’allenatore elevare, anche di poco, il livello medio della squadra, che di questo Genoa è evidentemente modesto. Attualmente non sto vedendo la mano dell’allenatore. De Rossi ha un carisma vero, nell’ultima partita ha ammesso le sue colpe: però, in tutta onestà e secondo il mio modo di concepire di calcio, a me piace vedere delle situazioni che si ripetono in continuazione in allenamento e poi in partita. Io, adesso, non le vedo”.

Sulla squadra

“Frendrup non sta giocando nel suo ruolo. Gioca “alla Badelj”, per intenderci, ma non ha le caratteristiche e la qualità del croato. L’anno scorso passava la palla a Malinovskyi, ora a chi la passa? Amorim non ha mai giocato da play, ha un bel tiro e prima di venire al Genoa ha fatto sette, otto gol: al momento non possiede i movimenti per distribuire la palla e il gioco. Ogni allenatore subisce il calciomercato, però è loro compito elevare un calciatore da 4 a 5 oppure 5,5. Non è un giudizio definitivo, siamo pur sempre a inizio stagione, ma un tecnico deve farsi riconoscere”.