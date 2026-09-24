Il Genoa conferma De Rossi, i dubbi di Ordine: "Siamo sicuri che sia giusto per questa squadra?"

Mancano ancora più di due settimane alla ripresa del campionato, ma in casa Fiorentina il pensiero va inevitabilmente al primo impegno post sosta che vedrà i viola impegnati in trasferta sul campo del Genoa. Una squadra andata vicina ad un cambiamento simile a quello vissuto dai gigliati un paio di settimane fa.

Avvio da incubo, ma niente cambio in panchina

Il Genoa, insieme al Venezia e al Bologna, è al momento l'unica squadra ancora a secco di vittorie dopo 5 giornate di campionato. Rossoblù penultimi con 1 punto, frutto del pareggio casalingo contro il Frosinone. Un trend che poteva portare all'esonero di Daniele De Rossi, a cui invece la società ha confermato la fiducia (a patto che arrivi una svolta in tempi brevi).

Il pensiero di Franco Ordine su De Rossi

Riguardo all'attuale guida tecnica genoana, si è espresso così il giornalista Franco Ordine ai microfoni di Telenord: "Siamo sicuri che De Rossi, il quale sotto sotto non voleva questa squadra, è in grado di adattare alle esigenze del Genoa le caratteristiche di questa squadra? Questo è il primo interrogativo. Il secondo interrogativo è se De Rossi, con la sua esperienza limitata, con il suo staff, è in grado di risollevare le sorti dello spogliatoio e anche in campo di una classifica molto deprimente. Io su tutti e due gli interrogativi devo essere sincero con me stesso: esprimo dei dubbi".