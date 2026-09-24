Il Genoa torna in campo dopo tre giorni di riposo. De Rossi ha tanti problemi da risolvere, a partire dalla difesa

Dopo un avvio di campionato molto complicato, con appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate, il Genoa riparte dalla sosta con l’obiettivo di cambiare passo. Certo il calendario non gli da una mano ma il solo punto conquistato tra Frosinone e Parma sono un bottino troppo esiguo per regalare tranquillità all'ambiente rossoblu. E l’edizione genovese di oggi de La Repubblica ha cercato di fare il punto della situazione in casa Grifone, sottolineando come Daniele De Rossi abbia tanto lavoro da fare nei prossimi 20 giorni per far si che la sua squadra arrivi alla sfida casalinga contro la Fiorentina di Vanoli in condizioni accettabili.

Il Mondiale americano ha tolto tanto al Genoa

Le prossime settimane per intervenire sia sulla condizione fisica sia sui meccanismi di gioco: come sottolineato dal quotidiano infatti, uno dei principali problemi della squadra di De Rossi è lo stato di forma di alcuni giocatori. Le scorie del Mondiale negli Stati Uniti hanno pesato su alcuni profili dello scacchiere rossoblu - Vasquez, Sow e Ostigard i casi più emblematici -, tutti giocatori che durante questa pausa, anziché restare a Pegli per recuperare ed allenarsi con i compagni, saranno impegnati con le rispettive nazionali. Il norvegese ex Napoli, inoltre, viene da un periodo non al top a livello fisico: il difensore era arrivato alla sfida di Parma dopo aver patito una gastroenterite, mostrando grandi difficoltà in campo come nell’azione che ha portato al gol del vantaggio degli avversari.

Le preoccupazioni maggiori di De Rossi sono in difesa

E a far parlare tanto in casa Genoa, anzi a preoccupare, è anche il momento di un altro dei difensori a disposizione di De Rossi: l'altro centrale ex Napoli Alessandro Marcandalli. Il classe 2002, nonostante qualche anno fa sembrava essere una possibile promessa, si è reso protagonista di alcune prestazioni molto al di sotto delle aspettative. La difesa dovrà quindi essere uno dei reparti sui quali il Genoa dovrà maggiormente lavorere, dopo i dieci gol incassati nelle prime cinque giornate. La sosta permetterà inoltre di inserire meglio Ehizibue ed El Shaarawy e recuperare gli elementi ancora non al top.