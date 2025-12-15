Un'analisi a tutto tondo. E' quella fatta dall'ex difensore della Fiorentina, Daniele Adani, sulla crisi viola all'interno della Domenica Sportiva.

“Se il Verona non si fosse fatto gol da solo…”

“Io voglio sottolinearlo - ha detto - non mi è dispiaciuto l’atteggiamento e l’attitudine a stare insiemen per essere più costruttivi. Il punto è che questa squadra non riesce a fare nulla di buono. Oltretutto, semplificando, il portiere non para più e l’attaccante non segna più. Se il Verona non si fosse fatto gol da solo, la Fiorentina non avrebbe segnato neanche se fossimo rimasti lì fino a domattina”.

“La porta avversaria per Kean è sempre più stretta”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha paura negli sguardi, quando deve trovare una soluziione, tiutto improvvisato. L’unica palla elaborata era la palla lunga a Kean, che vinceva tutti i duelli ma quando si presentava davanti alla porta era come se la vedesse strettissima, mentre l’anno scorso la porta avversaria era larghissima”.

“De Gea prende gol in ogni modo”

Inoltre: “De Gea prende gol in ogni modo e addirittura nel momento in cui potevi portare a casa il pareggio che ti tiene lì un minimo di speranza, che cosa fai? Rallenti sull’ultima palla della partita, il Verona ci crede, sfrutta anche l’ultimo millimetro di campo e vince. E sei costretto a subire gli ennesimi fischi dei tuoi tifosi che stavolta hanno spinto la squadra fino all'ultimo”.

In conclusione: “Non ci sono più alibi e non so come possano trovare delle soluzioni”.