Belec: "La Fiorentina è forte e gioca molto bene, può farci male se lasceremo spazio. Cosa devono temere di noi? Lo vedranno domani"

In vista della gara di domani contro la Fiorentina in Conference League, il portiere dell'APOEL Nicosia Vid Belec (volto già noto in Italia con le maglie, tra le altre, di Sampdoria e Salernitana) è intervenuto in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra italiana e questo non mi dà nessuna emozione, anche se ho bei ricordi dei tanti anni lì. Ringrazio la Serie A, mi ha fatto crescere. I compagni mi hanno chiesto qualcosa sulla Fiorentina? No, anche perché il mister ci ha già detto tutto”.

“Fiorentina forte, dobbiamo essere aggressivi altrimenti ci farà male”

Sulla Fiorentina: “Squadra forte, che gioca molto bene. Gli attaccanti viola sono decisamente bravi, ma non solo loro. Possono farci male se lasceremo spazio, quindi dobbiamo essere molto aggressivi e lottare sulle seconde palle. Siamo consapevoli di chi affrontiamo. Cosa deve invece temere la Fiorentina? Lo vedranno domani”.

“I tifosi dell'APOEL si fanno sempre sentire, sarà atmosfera calda”

Sull'atmosfera che ci sarà domani: “Sarà calda, sicuramente. I nostri tifosi sono tanti e si fanno sempre sentire, così sarà anche domani. Nel calcio non si deve temere nulla”.