Ventura: "Mi aspettavo qualcosa in più dalla Fiorentina. Italiano ha più di due anni di lavoro alle spalle e la squadra..."

La prima parte di stagione della Fiorentina ha visto progressi migliori rispetto alla scorsa, ma non ha convinto a pieno tutti. Ne parla anche l'allenatore Giampiero Ventura, in un intervento a Calcionews24.com: “Sinceramente, mi aspettavo qualcosa di più dalla Fiorentina. Italiano ha idee forti, convinte, e più di due anni di lavoro in viola alle spalle. Ma soprattutto ha una squadra buonissima, quindi mi sarei potuto aspettare qualcosa di meglio”.

Sulla lotta ai vertici del campionato: “Con Roma e Lazio in evidente difficoltà, è difficile che il campionato resti avvincente sul piano dell'emotività. Spero che rientri il Napoli in lotta Scudetto. E poi c'è la solita Juventus”.