Bucchioni: "Deve essere successo qualcosa tra Italiano e Nzola. Se Mina torna quello che conosciamo è un giocatore superiore"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare la vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Genk. Queste le sue parole sul match: “Di ieri, oltre alla vittoria, c'è da prendere il fatto che andrai in Ungheria con due risultati su tre per il primo posto. Nel secondo tempo ho rivisto un'intensità che ultimamente era mancata. Mina? Se torna quello che conoscevamo è un giocatore di una categoria superiore. Abbiamo visto che può essere utile a questa squadra”

E su Nzola: “Io ho sempre detto che poteva essere molto funzionale al gioco di Italiano, ma dopo le parole dell'allenatore nel post partita credo che sia successo qualcosa in allenamento tra i due. Era già successo anche con Thiago Motta allo Spezia, deve dimostrare qualcosa anche in allenamento. E' di fronte alla più grande occasione della sua carriera”.