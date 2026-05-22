E' finita! La Fiorentina aggancia il Parma ed è QUATTORDICESIMA. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Si chiuderà al quattordicesimo posto il campionato della Fiorentina, salvo risultato positivo del Genoa, superato con il punto di stasera contro l'Atalanta.
I nerazzurri erano già sicuri del settimo posto, confermato a quota 59.
La classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 86, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.
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