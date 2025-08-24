Tra generazioni diverse e curiosità: Cagliari-Fiorentina è sfida anche in panchina

Manca sempre meno all'esordio in Serie A di Cagliari e Fiorentina, che si sfideranno oggi pomeriggio all'Unipol Domus. Sfida anche in panchina tra il debuttante Fabio Pisacane, alla sua prima assoluta da allenatore A, e Stefano Pioli, che ha ad oggi 778 panchine all'attivo (oltre 500 in Serie A).

Curiosità

E' La Gazzetta dello Sport, a sottolineare l'importanza della gara per entrambi gli allenatori. Curiosità della gara: il vice di Pisacane è Giacomo Murelli, che dal Parma al Milan è stato lo storico secondo di Pioli. I due sono stati insieme anche a Firenze.

La scelta della Fiorentina

La rosea sottolinea anche il motivo della scelta della Fiorentina per la panchina: la dirigenza gigliata non ha avuto alcun dubbio a puntare su Pioli, che sa gestire il gruppo come pochi. Una cosa fondamentale per riappacificare l'ambiente, nel quale adesso si respira un'aria bellissima.