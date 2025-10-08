Addo: "Prego solo che Lamptey torni con noi il prima possibile"

Il Ghana si prepara si prepara ad affrontare le proprie partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. E lo fa con assenze importanti come quella dell'esterno della Fiorentina, Tariq Lamptey.

Tante assenze

Su queste assenze si è espresso il selezionatore della Nazionale, Otto Addo: “Mi dispiace davvero per Williams spero che guarisca presto, ma non è l'unico. C'è anche Tariq Lamptey, e abbiamo infortuni di lunga durata come quelli di Abdul ed Ernest Nuamah, e prego solo che tornino tutti prima possibile”.

Visita recente

Recentemente Addo è venuto in visita a Firenze proprio per portare il proprio supporto a Lamptey che si è recentemente operato al ginocchio.