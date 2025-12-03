Il cantiere del Franchi si allarga e il mercato cambia collocazione. Elementi della copertura della Fiesole attesi a breve

Un cantiere, quello dello stadio Artemio Franchi, che ha bisogno di spazio. Gli operai dovranno comporre la nuova Curva Fiesole in larga parte negli spazi adiacenti allo stadio.

Via il mercato

A questo punto è ufficiale che il mercato di zona dovrà cambiare collocazione. A partire da metà gennaio i 24 banchi si sposteranno, probabilmente verso il Mandela Forum.

Nuovi elementi per la copertura

Intanto sono attese a breve le carpenterie metalliche prodotte in Friuli dal colosso Cimolai per la copertura della nuova Curva Fiesole. Elementi imponenti che hanno bisogno di specifiche gru per la movimentazione e l'assemblaggio con le parti in calcestruzzo.