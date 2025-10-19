Fabregas: "A Tudor non devono aver spiegato bene come funzionano le cose a Como"

Il Como di Fabregas ha battuto (anche) la Juventus per 2-0 nel lunch match domenicale, grazie alle reti di Kempf e il solito Nico Paz. Una prestazione di livello dei Lariani, che già a Firenze contro la Fiorentina di Pioli avevano fatto vedere di che pasta sono fatti. Ancora in difficoltà invece Igor Tudor. Proprio l'allenatore iberico in conferenza stampa ha risposto a Tudor a tono:

“Juve? Parliamo di una squadra che va a giocarsi la Champions”

“Nel calcio non esistono alibi. Non mi piace trovarne: anche se giochiamo con la Primavera dobbiamo mantenere la nostra identità. Poi si può vincere o perdere. Parliamo di una squadra che mercoledì andrà al Bernabeu a giocarsi la Champions… Mister Tudor guida un grande club, con una storia importante”.

“A Tudor non hanno spiegato bene come funziona a Como”

"Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene le cose… Lui è un grande allenatore e lavora con grandi calciatori. Tudor deve sempre vincere con la Juventus, noi abbiamo un’altra realtà”.