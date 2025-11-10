​​

Vanoli, una sosta di riparazione per cambiare la difesa. Addio alla retroguardia a tre?

Redazione /
Paolo Vanoli dirige l'allenamento al Viola Park. (da Instagram: @acffiorentina)
La sosta per la nazionali in questo caso capita a fagiolo per la Fiorentina e per il nuovo allenatore, Paolo Vanoli

Difesa a quattro

In questo periodo, nonostante qualche assenza, Vanoli avrà un gruppo consistente con cui lavorare. Una delle prime novità, scrive stamani La Nazione, sarà la prova della difesa a quattro: un'idea che il tecnico inizierà a testare già dai prossimi allenamenti, per valutarne pregi e difetti insieme al suo staff, al fine poi di decidere se cambiare o meno là dietro. 

Giocatori sotto osservazione

Sotto osservazione ci saranno anche la trequarti e l'attacco, dove restano da monitorare le condizioni di Kean. In miglioramento Gosens: l'obiettivo è esserci contro la Juventus.
 

