Vanoli, una sosta di riparazione per cambiare la difesa. Addio alla retroguardia a tre?

La sosta per la nazionali in questo caso capita a fagiolo per la Fiorentina e per il nuovo allenatore, Paolo Vanoli.

Difesa a quattro

In questo periodo, nonostante qualche assenza, Vanoli avrà un gruppo consistente con cui lavorare. Una delle prime novità, scrive stamani La Nazione, sarà la prova della difesa a quattro: un'idea che il tecnico inizierà a testare già dai prossimi allenamenti, per valutarne pregi e difetti insieme al suo staff, al fine poi di decidere se cambiare o meno là dietro.

Giocatori sotto osservazione

Sotto osservazione ci saranno anche la trequarti e l'attacco, dove restano da monitorare le condizioni di Kean. In miglioramento Gosens: l'obiettivo è esserci contro la Juventus.

