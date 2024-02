Parisi: "Per me è una emozione tornare a Empoli in questo stadio che mi ha visto crescere e mi ha dato tanto"

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, ex di turno nella gara contro l'Empoli, ha raccontato le sue emozioni nel tornare allo stadio 'Castellani': “Per me è sempre una emozione unica. Ho tanti amici e compagni che giocano ancora nell’Empoli però io quando vado in campo non penso ad altro.

“Che emozione tornare qua!”

E prosegue: "Per me è una emozione tornare in questo stadio che mi ha visto crescere e che mi ha dato tanto”.