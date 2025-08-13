VIDEO - In attesa di rivedere la Fiorentina in campo, la pagina ufficiale della Conference League celebra Moise Kean
Dopo due finali perse e l'eliminazione in semifinale per mano del Real Betis, quest'anno la Conference League deve essere a tutti gli effetti un obiettivo concreto della Fiorentina per tornare ad alzare un trofeo. La manifestazione parrebbe di livello più basso rispetto alle edizioni precedenti, con l'unica eccezione del Crystal Palace che - retrocesso dall'Europa League - rappresenta la minaccia più importante.
La Conference celebra Kean
In attesa che la Fiorentina ricominci il suo percorso in Conference, disputando i playoff verosimilmente contro il Polyssia (salvo clamorosa rimonta del Paksi), la pagina Instagram ufficiale della competizione ha pubblicato un post celebrano le giocate e i gol più belli di Moise Kean nella scorsa edizione. L'attaccante della Fiorentina si appresta a svolgere ancora un ruolo da protagonista.