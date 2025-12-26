La sindaca di Firenze Sara Funaro è intervenuta a Toscana TV commentando lo stato dei lavori di ristrutturazione dello stadio ‘Artemio Franchi’.

Sul cantiere del ‘Franchi’

Funaro si è espressa anzitutto sulla situazione dei lavori: “Poco tempo fa ho comunicato il cronoprogramma dei lavori allo stadio ‘Franchi’, nei prossimi giorni andrò periodicamente al cantiere per monitorare la situazione, poi via via darò gli aggiornamenti, come è giusto che sia. Mi rendo conto che tutti vogliono sapere qualcosa di più, io però, come per le varie infrastrutture strategiche che abbiamo in città, sono abituata a comunicare i dettagli quando ne ho la certezza”.

“Interlocuzioni con la Fiorentina”

E sui dialoghi con la Fiorentina ha comunicato: “Confermo che le interlocuzioni con la Fiorentina ci sono e che ci sentiamo, quando avrò elementi di novità li comunicherò”.