Commisso e Funaro conferme di intesa. Nei prossimi giorni nuovo incontro per la questione Franchi

Rocco Commisso, dopo mesi di assenza, è tornato a Firenze. L'annuncio, un po' a sorpresa, è stato dato nella giornata di ieri. Il patron viola appena giunto nel capoluogo toscano si è goduto la grande vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. In tribuna vicino a lui era presente anche la sindaca Sara Funaro. I due si sono scambiati un saluto affettuoso, che sembra confermare la sintonia fra il patron viola e la prima cittadina fiorentina.

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione la giunta comunale e la dirigenza della Fiorentina potrebbero presto incontrarsi di nuovo, stavolta non per guardare una partita della squadra viola, ma per discutere degli investimenti e per completare il restyling del Franchi. Nei giorni scorsi Palazzo Vecchio, proprio per andare incontro alle richieste della Fiorentina, ha presentato la modifica alla programmazione dei lavori, con l'intento di completare il più presto possibile le zone dello stadio in cui il restyling è già iniziato, terminando anche la copertura in Curva Fiesole, che inizialmente era prevista in una seconda fase del restauro.