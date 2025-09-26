La Curva Fiesole diserta contro il caro prezzi, ma alcuni tifosi viola saranno comunque presenti a Pisa: ecco quanti

Pisa-Fiorentina sarà un derby un po' diverso da quelli di qualche decennio fa, carichi di sapore nostalgico e di trasferte memorabili. Perché la trasferta, di fatto, sarà dimezzata. La Curva Fiesole, portavoce del tifo organizzato viola, è stata chiarissima: “Il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato. È una decisione sofferta perché siamo sempre a fianco della nostra Fiorentina, ma essenziale. La nostra linea non cambia”.

Senza Curva Fiesole, ma alcuni tifosi vanno lo stesso a Pisa: il dato

Ci sono comunque alcuni tifosi viola che non hanno rinunciato a essere presenti all'Arena Garibaldi di Pisa. Ce lo conferma direttamente il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado, intervistato in esclusiva sui nostri canali: secondo quanto raccontato direttamente dal numero 1 del Pisa, i biglietti venduti ai tifosi della Fiorentina per il settore ospiti si aggirano tra i 400 e i 500.