Quattro precedenti, dodici punti: un arbitro che porta bene alla Fiorentina per la partita contro il Napoli

Sabato sera la Fiorentina tornerà in campo, per la prima volta in stagione al Franchi, contro i campioni d'Italia in carica del Napoli. La partita sarà diretta da Luca Zufferli, della sezione di Udine, coadiuvato da Bindoni e Tegoni con quarto uomo Collu.

En plein viola

Al VAR ci saranno Aureliano e il suo assistente Meraviglia. Bilancio assolutamente positivo per la Fiorentina con Zufferli, con ben quattro vittorie su quattro (l'ultima l'anno scorso contro il Bologna in casa) ogni volta che il fischietto di Udine ha diretto la squadra viola.