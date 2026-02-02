Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com del mercato della Fiorentina e dell'arrivo a Firenze di Daniele Rugani.

Le parole di Bucchioni

“La Fiorentina in piena e disperata lotta salvezza cercava un difensore dal primo giorno di mercato per rafforzare un reparto dal rendimento insufficiente, siamo arrivati all'ultimo dopo un casting infinito. Senza trovare altre soluzioni, Paratici si rivolto alla sua ex società per prendere il toscano Daniele Rugani, 31 anni, in prestito fino a giugno per cinquecentomila euro".

Il retroscena

“II giocatore prima ha rifiutato aspettando la Lazio, quando è rimasto Romagnoli, pur di giocare e rilanciarsi ha detto sì ai Viola. Gosens invece ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest”.