Dopo la suggestione Fiorentina, alla fine Fullkrug sceglie ancora la Bundesliga

Niklas Fullkrug alla Fiorentina, ormai soltanto un lontano ricordo di una suggestione di mercato tutt'altro che realistica. Eppure, a giugno, il club viola aveva chiesto informazioni per l'attaccante protagonista con la Germania ai Mondiali in Qatar.

Alla fine, la carriera di Fullkrug continuerà in Bundesliga: il tedesco ha scelto di rimanere fedele al Werder Brema, club nel quale milita dal lontano 2012. Per lui pronto un rinnovo fino al 2026, come conferma Tuttomercatoweb.com. Il tutto sarà ufficializzato entro la fine della settimana.