Tessmann come Grillitsch...anche nell'epilogo della storia

Giugno 2022: Florian Grillitsch era sul punto di firmare con la Fiorentina. In quel momento intervenne il padre del centrocampista sulla scena chiedendo un paio di milioni di euro di commissione, così tanto per fare. Da quel momento in poi la trattativa d'acquisto, che sembrava ormai conclusa si arenò in maniera definitiva.

La scenetta si è riproposta pari pari adesso con Tanner Tessmann che dovrà ringraziare i propri procuratori se ha visto saltare la possibiità prima di approdare all'Inter e ora alla Fiorentina. Stessa richiesta del padre di Grillitsch, due milioni, solo per mettere una firma su un contratto e su un affare da sei, in pratica il 33%.

Una follia per il club di Commisso che, di fatto, si è tirato indietro dall'acquisto del giocatore. In via definitiva? Probabilmente sì, ma se qualcuno rivedesse la propria posizione…