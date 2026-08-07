UFFICIALE: Angiolini raggiunge Deli e lascia definitivamente la Fiorentina

La Fiorentina perde un altro ragazzo a titolo definitivo. Gianmarco Angiolini è stato tra i volti dello Scudetto Primavera e ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Adesso, però, lo farà altrove.

Angiolini saluta

Anche Angiolini saluta definitivamente il club viola: lo aspetta l'Empoli, dove raggiunge Lapo Deli. Sarà però a disposizione della Primavera azzurra, in attesa del grande salto.

Raggiunge Deli e va all'Empoli

Questo il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo da ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Angiolini. Centrocampista classe 2007, Gianmarco si unirà alla Primavera azzurra di mister Filippeschi”.