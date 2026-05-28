Rampulla: "Spalletti merita la conferma, con Verona e Fiorentina la colpa è stata dei giocatori. Alisson o De Gea? Meglio un giovane"

Questo pomeriggio l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, oltre che di analizzare quale possa essere il futuro i porta.

“Sono d’accordo con la decisione presa dalla Juventus, Luciano Spalletti meritava la conferma sulla panchina bianconera. Nonostante non sia stato centrato l’obiettivo Champions League Ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, rialzando la squadra dopo un inizio difficile con Tudor portandola a lottare fino alla fine per il traguardo europeo. Sono convinto che molte delle responsabilità per il mancato raggiungimento della qualificazione Champions, siano da addebitare soprattutto ai giocatori. Dobbiamo ricordare che un mese fa la Juventus era tranquillamente qualificata, per poi dilapidare tutto il suo vantaggio in sfide con me quelle contro Verona e Fiorentina”.

“Contro Verona e Fiorentina è mancata la personalità della squadra”

Ha anche aggiunto: “Si trattava di due partite tutto sommato tranquille, perché gli Scaligeri erano praticamente retrocessi mentre i viola ampiamente salvi, e per questo punto il dito verso i giocatori. Chi gioca con la mente sgombera gioca sicuramente meglio, e la Juventus negli ultimi mesi ha dimostrato di essere il contrario. E vista l’importanza della posta in palio, i giocatori dovevano mettere qualcosa di più in campo. In situazioni del genere, con la squadra favorita, chiedo che l’allenatore abbia poi colpe nella preparazione di certe partite, sono giocatori doverlo fare da soli. La mancanza di carattere e di leader ha portato a tutto questo: sono mancati giocatori capaci di trainare il gruppo nei momenti di difficoltà”.

“Europa League? Un'occasione per vincerla”

Un pensiero anche sull’Europa League: “Andrà affrontato come una complicazione importante, perché tutte lo sono. Certamente avrà meno appeal della vecchia coppa Uefa, che in passato aveva un livello altissimo, ma la Juventus dovrà comunque onorarla al massimo. E secondo me dovrebbe fare di tutto per vincerla”.

“No ad Alisson o De Gea, meglio un profilo piu giovane”

Ha poi analizzato il caos tra i pali: “Fossi nella dirigenza della Juventus io cercherei un portiere giovane. È vero che Alisson è uno dei migliori al mondo, e che quindi porterebbe sicuramente un miglioramento, però tra due anni anni ci ritroveremo con lo stesso problema: dovremo cercare nuovamente un profilo idoneo. E la stessa cosa varrebbe per un profilo come De Gea, ancor più anziano del brasiliano. Fossi la Juve per ripartire da zero punterei tutto su un profilo giovane ed italiano, e vi assicuro che ce ne sono tanti in giro”.