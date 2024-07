Non è solo questione di settore ospiti: il confronto della Fiorentina, per voce a distanza del presidente Commisso e per intermediazione del dg Ferrari, con la neo sindaca Funaro verterà anche su altre questioni. Il faccia a faccia però è slittato almeno a settimana prossima, come riporta il Corriere Fiorentino.

Uno dei temi prioritari diventerà presto la casa della Fiorentina nella prossima stagione: il Comune infatti ha adeguato il cronoprogramma delle opere per far giocare la squadra viola dentro al Franchi cantierizzato, almeno per il primo lotto di lavori che scadrà a maggio 2025. Nel secondo lotto, che arriverà a fine 2026, però non si prevede la presenza della Fiorentina: per questo il Comune aveva proposto di finanziare a proprie spese l'adeguamento del Padovani. Resta da capire se la soluzione sia di gradimento della società viola.