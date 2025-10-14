È andata bene ma poteva andare meglio. Vero Kean? E Pioli per Milano deve inventarsi qualcosa

È andata bene, ma poteva andare meglio. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri Moise Kean è servita per escludere complicazioni serie alla caviglia destra dell'attaccante della Fiorentina, ma ha anche detto un'altra cosa: salvo clamorosi miracoli il giocatore non ci sarà a San Siro contro il Milan.

Rapid o Bologna?

Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale a Udine per fare ritorno a Firenze e cominciare il percorso di recupero, ma vista la distanza temporale che c'è alla trasferta milanese ecco che tutti guardano ad un suo rientro per la partita contro il Rapid Vienna in Conference League oppure a quella successiva contro il Bologna in campionato.

Qualcosa di diverso a Milano

Per domenica Pioli dovrà inventarsi qualcosa di diverso in avanti, puntando in primo luogo su Piccoli che è compagno ma anche alternativa principale dell'ex Juve.