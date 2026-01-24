De Siervo: "Amo follemente Firenze essendoci nato ma non lavorerei mai per la Fiorentina"

Forse non tutti sanno che Luigi De Siervo, discusso amministratore delegato della Lega Calcio è nativo di Firenze. Da parte sua però non c'è mai stato alcun coinvolgimento nella Fiorentina e neanche si prospetta, secondo quanto confermato a Calcio e Finanza.

‘Non lavorerei mai per la Fiorentina’

"Amo follemente la città in cui sono nato, ma non lavorerei mai per la Fiorentina. Questo gossip è privo di qualsiasi fondamento e costruito ad arte solo per creare confusione con il mio ruolo di AD della Lega Serie A".