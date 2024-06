Sul calciatore della Fiorentina Christian Kouame, è intervenuto l'allenatore Roberto Venturato (che lo ha allenato a Cittadella) a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Sicuramente ad Atene poteva dare un apporto diverso, ma le sue qualità rimangono. Al di là di problemi fisici che ha accusato dopo la Coppa d'Africa, il suo campionato rimane estremamente positivo”.

“Duttilità è una qualità, ma rende meglio…”

E aggiunge: “Con la sua capacità di mettersi a disposizione in ogni contesto, Kouamé ha dimostrato di essere un calciatore vero e una persona per bene. La sua duttilità è una grande qualità, viene sfruttato in più zone. Ma ripeto, per le caratteristiche che ha dovrebbe giocare dietro il riferimento centrale dell'attacco, quindi seconda punta. Spero che Palladino impari a conoscerlo bene e a usarlo al meglio”.

“Cessione? Prima valuterei”

Sull'eventuale cessione: “Piace molto, non stupisce. Sicuramente valuterei prima di cederlo”.