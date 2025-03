La Sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto il punto a Toscana TV sull'emergenza maltempo di queste ore: "Stiamo monitorando la situazione con la massima attenzione, dal 2015 è la prima volta che entriamo in codice rosso. A Sesto, Calenzano, Campi, Marradi, Vaglia e altri comuni la situazione è molto difficile, il personale della protezioni civile e il personale sanitario stanno intervenendo. Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per far fronte al problema".

“Ecco perché abbiamo chiuso le scuole”

Sulla chiusura delle scuole: “Siamo stati in contatto con tutti gli altri Sindaci prima di prendere la decisione di chiudere le scuole. Inizialmente c'era allerta arancione, che non prevede la chiusura delle scuole, ma poi abbiamo visto che la situazione stava diventando critica e abbiamo optato per chiudere tutti gli istituti”.

L'appello ai cittadini

Infine: “L'appello ai cittadini è di muoversi solo se strettamente necessario e rimanere il più possibile a casa. Ci sono problemi di viabilità e i mezzi di soccorso si devono muovere, c'è bisogno quindi della massima prudenza e collaborazione da parte di tutti. Nel comune di Firenze però al momento la situazione è monitorata".