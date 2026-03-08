Sportitalia conferma: "Paratici si è ritrovato Vanoli, clausola rinnovo lontana. In caso di addio ha la stesa idea di Sartori"

Si era già parlato del nome di Fabio Grosso in ottica futura per la Fiorentina e Sportitalia ha ribadito ancora l'ipotesi, in queste ore:

"La Fiorentina ha tanti problemi e una situazione di classifica tremenda. Salvare la Serie A ora è l’unico obiettivo poi Fabio Paratici ragionerà su come incidere e riportare a determinati livelli una società che negli ultimi anni ha sbagliato tante, troppe scelte. E speso tanti, troppi soldi. Avrà molto lavoro da fare il nuovo responsabile dell’area tecnica e parecchie decisioni da prendere per avviare una rivoluzione necessaria quanto il mantenimento della categoria.

In primis la scelta del nuovo allenatore. Paolo Vanoli non lo ha scelto Paratici ma se lo è ritrovato. Fra alti e bassi sta provando a salvare il salvabile, e l’attivazione della clausola unilaterale a favore della società per il suo rinnovo appare lontana.

L’idea di Paratici in caso di un possibile cambio è la stessa di Sartori, cioè Fabio Grosso. Con una differenza: il rapporto fra i due è solido, datato e collaudato. Cioè tutto ciò che serve per incominciare un nuovo ciclo. Un dettaglio che come dicono quelli bravi potrebbe spostare l’equilibrio".