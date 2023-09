Lucca: "Siamo un gruppo di giocatori nuovi, ma ci stiamo amalgamando bene. Speriamo di sbloccarci contro la Fiorentina"

L'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca ha parlato a TV12 dopo il pareggio contro il Cagliari e in vista della prossima partita in campionato contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "

“Non sono qua per non ottenere risultati. Contro il Cagliari il finale non è stato quello che ci aspettavamo, anche se siamo un gruppo di giocatori nuovi. Ci stiamo amalgamando sempre di più e il mister ci sta aiutando in questo. Speriamo di sbloccarci contro la Fiorentina. Mi trovo benissimo con Florian Thauvin, non devo dire io che giocatore fantastico sia. Con Isaac Success ho giocato poco, ma davanti siamo forti, dobbiamo solo avere fortuna. Anzi, dobbiamo essere bravi a crearcela”.