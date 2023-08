Beltran, la Fiorentina e un match da attendere per la chiusura. L'asticella che ha superato il limite dei 20 milioni

Clausole o non clausole, la Fiorentina sembra essere molto vicina all'acquisto di Lucas Beltran. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, da fonti vicine al River Plate, apprendiamo che l'affare dovrebbe chiudersi subito dopo il match di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, che il club di Buenos Aires giocherà in Brasile contro l'International di Porto Alegre.

La gara in questione si disputerà mercoledì sera alle 21 ora brasiliana (le 2 di notte in Italia). Gli argentini tra l'altro partono in vantaggio perché hanno vinto in casa per 2-1.

Quanto agli aspetti economici dell'affare, il River Plate resta ancorato al pagamento della clausola rescissoria, la Fiorentina invece sta passando per altre vie come una somma in contanti ai quali aggiungere bonus e percentuale per una futura rivendita. In entrambi i casi siamo sopra l'asticella dei 20 milioni di euro.