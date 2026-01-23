La Nazione: Jo&Catherine, piano per il futuro viola
Questa mattina in edicola sul QS de La Nazione si parla del futuro della Fiorentina, del mercato e della gara che si avvicina contro il Cagliari.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Jo&Catherine. Piano futuro. E molti tifosi incoronano presidente Commisso Jr”.
Pagina 3
A pagina 3 il titolo: “Catherine, il figlio e il ds Paratici. Il club riparte così nel segno di Rocco”.
Pagina 4
A pagina 4, infine, i titoli: “Cagliari, la sfida salvezza. Moise out, pronto Piccoli. In tre per la fascia destra”. E poi: “Ranieri a rischio addio, ipotesi 2 centrali”.
