Una concorrenza "alla meno" per un posto a sinistra: Sottil può giocarsi le sue carte dopo la prestazione contro il Sassuolo

Non ci sono dubbi sul fatto che Nico Gonzalez e Andrea Belotti siano i punti fermi dell'attacco della Fiorentina, oltre a Beltran o Bonaventura nel ruolo di trequartista. Il dubbio che sorge alla vigilia di ogni partita riguarda invece l'esterno sinistro, posizione in cui Italiano non ha una vera e propria preferenza.

Una concorrenza “alla meno”

Una concorrenza “alla meno” quella che coinvolge Kouame, Sottil e Ikoné, giocatori che come ormai sappiamo benissimo si accendono a intermittenza. Il primo è sicuramente quello che si spende di più per la squadra, nonché capace di fare anche la prima punta all'occorrenza, ma la sua capacità di incidere ultimamente è stata assai limitata.

Sottil leggermente favorito

Discorso simile per Sottil e Ikoné, talvolta ispirati ma più spesso anonimi nelle loro prestazioni. In vista del Club Brugge Italiano rifà la conta, per stabilire chi inserire a supporto di Biraghi sulla catena di sinistra. Dopo la bella prestazione contro il Sassuolo Sottil potrebbe avere un leggero vantaggio nella corsa a una maglia da titolare, sperando magari che per una volta possa offrire un minimo di continuità.