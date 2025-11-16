Dzeko: "Abbiamo una nazionale giovane, io rovino la media. La Bosnia ha un grande organico, lavoriamo benissimo"
Un altro gol per Dzeko con la Bosnia Erzegovina, il suo quinto in sei partite valevoli per la qualificazione al Mondiale. Dopo il match vinto contro la Romania (3-1 per la Bosnia Erzegovina), l'attaccante bosniaco della Fiorentina ha parlato durante un'intervista.
Le parole di Dzeko
"Il secondo tempo ha dimostrato che i ragazzi hanno qualità. Prima della partita, ho guardato la nostra squadra e ho visto che questa ha 19, 21, 22, 23 anni. Sono un po' più grande di loro e sto rovinando la media. Ma questa è la realtà e loro sono il futuro della nazionale. Il primo tempo non è stato male, ma ci sono stati degli errori. Abbiamo subito un gol quando la difesa e il centrocampo si sono un po' addormentati. Ma abbiamo dimostrato di nuovo carattere. Abbiamo detto all'intervallo che saremmo usciti vittoriosi, che avevamo 45 minuti e che avremmo dato il massimo. Abbiamo meritato questa vittoria. Siamo stati fortunati a pareggiare rapidamente. Poi abbiamo avuto energia positiva, abbiamo fatto alzare in piedi il pubblico. Complimenti ai ragazzi, e spero che l'allenatore sia soddisfatto. Abbiamo davvero dimostrato che questa nazionale ha un futuro. Si lavora bene in allenamento e si va al cento per cento in ogni allenamento. Ci sono errori e ce ne saranno di più, ma meno ci saranno, meglio saremo".
E sul futuro…
“Oggi ci siamo seduti in hotel per un caffè e abbiamo commentato come abbiamo giocatori giovani e una squadra più ampia. Abbiamo bisogno di lavorare e i nostri figli non dovrebbero andare a giocare per altre squadre nazionali. La partita decisiva a Vienna contro l'Austria? Sono sicuro che anche loro sono sotto pressione. Non sono contenti che l'abbiamo avuto. Sono i preferiti e giocano in casa. Hanno un signor allenatore come Rangnick, ma non partecipano alla Coppa del Mondo da molto tempo e hanno pressione”.