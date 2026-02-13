"Comuzzo e Pongracic fanno scemenze in difesa. De Zerbi alla Fiorentina? Un sapientone, dà lezioni di vita e ha vinto zero trofei"

Il momento della Fiorentina è estremamente complicato. E domani a Como si preannuncia una sfida molto delicata, sicuramente tutt'altro che facile.

“Comuzzo e Pongracic fanno scemenze in difesa”

Ne parla anche il giornalista Paolo De Paola a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina fa qualche scemenza di troppo in difesa, con Comuzzo e Pongracic. È quello che dà delle insicurezze alla squadra viola. Io vedo favorito il Como per domani”.

“Cosa ha vinto De Zerbi? Voglio vedere i sapientoni all'atto pratico”

Sull'ipotesi De Zerbi in viola: “Cosa ha vinto finora? Zero. Deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all'atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita”.