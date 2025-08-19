C’è chi vede l'Europa per la Fiorentina, ma non di ‘lusso’. E attenzione al Como…
Le principali voci di Cronache di Spogliatoio si sono espresse in vista dell’inizio del campionato di Serie A, previsto per il prossimo fine settimana, stilando la graduatoria delle prime 7 classificate.
Ben 5 degli opinionisti sui 6 coinvolti hanno collocato la Fiorentina di Stefano Pioli in Europa. Nessuno però ha piazzato la Fiorentina tra le candidate alla Champions League. Snobbata invece l’Atalanta, lo scorso anno terza in graduatoria, fuori da tutte le classifiche dei giornalisti, solo una citazione per la Lazio. Da evidenziare come ben tre degli opinionisti prevedano un Como da Europa.
Le opinioni di Cronache di Spogliatoio
Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan; Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como; Europa: Juventus/Como, Roma, Fiorentina
Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina
Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como
Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina
Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio
Una voce fuori dal coro
Il direttore della testa Emanuele Corazzi ha invece escluso la Fiorentina da un piazzamento europeo, tenendo fuori comunque l’Atalanta, così come tutti gli altri colleghi. Di seguito la sua proiezione:
Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna.