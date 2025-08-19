​​
C’è chi vede l'Europa per la Fiorentina, ma non di ‘lusso’. E attenzione al Como…

Redazione /

Le principali voci di Cronache di Spogliatoio si sono espresse in vista dell’inizio del campionato di Serie A, previsto per il prossimo fine settimana, stilando la graduatoria delle prime 7 classificate.

Ben 5 degli opinionisti sui 6 coinvolti hanno collocato la Fiorentina di Stefano Pioli in Europa. Nessuno però ha piazzato la Fiorentina tra le candidate alla Champions League. Snobbata invece l’Atalanta, lo scorso anno terza in graduatoria, fuori da tutte le classifiche dei giornalisti, solo una citazione per la Lazio. Da evidenziare come ben tre degli opinionisti prevedano un Como da Europa.

Le opinioni di Cronache di Spogliatoio

Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan; Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como; Europa: Juventus/Como, Roma, Fiorentina

Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina

Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como

Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio

Una voce fuori dal coro

Il direttore della testa Emanuele Corazzi ha invece escluso la Fiorentina da un piazzamento europeo, tenendo fuori comunque l’Atalanta, così come tutti gli altri colleghi. Di seguito la sua proiezione:

Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna.

