Niente Fiorentina: l’obiettivo americano per il centrocampo viola se ne andrà in Francia. I dettagli

Era ormai chiaro da settimane, da quando l’entourage del giocatore ha richiesto commissioni altissime, ma adesso è ufficiale: il centrocampista del Venezia Tanner Tessmann non sarà un giocatore della Fiorentina. La dirigenza gigliata, benché il costo del cartellino non fosse esagerato, ha scelto di non cedere al volere dei procuratori facendo di fatto saltare l’affare.

Anche il Venezia non lo vuole, futuro all'estero

Anche il Venezia, che comunque aveva trovato un accordo con i viola, lo ha messo ai margini del progetto di Eusebio Di Francesco dando mandato al suo entourage di trovargli una sistemazione per il futuro. E nelle ultime ore sembra che il centrocampista americano abbia ufficialmente trovato l’accordo con quello che sarà la sua nuova squadra.

Tessmann tornerà a giocare in Ligue 1

Secondo quanto riportato quest’oggi da L’Equipe il Venezia ha trovato un accordo con l'Olympique Lione, e per questo nelle prossime ore Tanner Tessman diventerà un centrocampista del club transalpino. Operazione molto simile a quella intavolata con la Fiorentina: trattativa basata su una parte fissa di 6 milioni con una percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le visite mediche e metterà nero su bianco il suo accordo con il club.