"Mastantuono è stato accolto a Firenze come il nuovo Baggio. Vuole tornare protagonista"

In questo mercato la Fiorentina è riuscita a piazzare anche il colpo da aeroporto: Franco Mastantuono ha acceso l'entusiasmo della piazza. Di lui ha parlato il giornalista Paolo Paganini a Tuttomercatoweb.com, comparandolo ad altri talenti del campionato appena arrivati.

“Mastantuono è forte, se non ha brillato al Real…”

Tra Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic, chi avrà l'impatto più devastante sulla Serie A? “Io resto su Mastantuono e dico lui. L'argentino è un giocatore forte, non ha brillato al Real Madrid ma ci è arrivato in una fase complicata della carriera”.

“Accolto come Baggio, ha voglia di rivincita”

E aggiunge: “Adesso, a Firenze, Mastantuono è stato accolto come il nuovo Baggio. Ha voglia di rivincita, trova un bravo allenatore come Grosso e un ambiente che quest'anno non avrà neanche le coppe di mezzo. Vuole tornare protagonista”.