L'ex calciatore italiano Fulvio Collovati ha parlato della Fiorentina e della sua grande vittoria a Napoli. Ecco le sue parole al programma tv Calcissimo: “La vittoria viola casca a fagiolo. Non solo per l'ottimo successo conquistato, ma anche per smentire tutti coloro che sostengono che sia una squadra stanca o poco concentrata. Alla lunga paghi la competizione europea, ma all'ottava giornata l'impegno ogni tre giorni è un alibi per gli allenatori”.

Sulla situazione di Garcia: “A Napoli chiunque, nel post-Spalletti, avrebbe fatto fatica. Una situazione che va oltre il singolo allenatore”.