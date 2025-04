A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo sulla partita di giovedì contro il Real Betis, ma non solo: “Qualcuno aveva detto che con 9 punti tra Parma, Cagliari e Empoli eri a ridosso della zona Europa. Ci siamo andati vicini e qualche risultato ci ha aiutato. Non si può però rivalutare il pareggio contro il Parma a posteriori. Siamo a 3 punti dal quarto posto e anche a livello motivazionale bisogna essere più belli e ganzi. Sei ottavo, sì, ma sei lì a quattro partite dalla fine con diversi scontri diretti.

Kean? Giocherà e farà una grande partita. A questo punto della stagione se non ti alleni per qualche giorno non succede niente. Sarà un impegno complicato, ma è quadrato per come sa giocare la Fiorentina. Il Real Betis attacca bene ma subisce tantissimo. Davanti hanno giocatori di qualità, dietro fanno fatica. Si gioca per andare a vincere a Siviglia. I 180 minuti? Non contano, serve pensare una partita alla volta. Non si può andare là e pensare di fare le barricate. La Fiorentina deve andare là e far capire che sarà una partita dura”.