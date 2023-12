“Abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA”: questo è quanto stabilito dalla Commissione Europea nel comunicato pubblicato stamattina.

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha risposto così in conferenza stampa:

“Accogliamo con piacere la sentenza, un buon pretesto per rivedere qualcosa che non funziona nella nostra organizzazione. Ma c'è una grande contraddizione di fondo. E in ogni caso il tanto narrato progetto Superlega non è basato sul merito sportivo, continuo a ripeterlo”.

E ancora: “Lo abbiamo detto più volte e vogliamo ribadirlo nuovamente: il calcio non è in vendita. Oggi si è avuta un'ulteriore conferma che il progetto della Superlega non è aperto, bensì chiuso più che mai. Possono fare quello che vogliono, spero che la loro tanto grande competizione inizi con due club. Sanno quello che stanno facendo o no? Non ne sono tanto sicuro”.