Abuso di posizione dominante per Uefa e Fifa: Vince la Superlega

La Superlega ritorna straordinariamente d'attualità e potrebbe presto diventare realtà.

Abuso di posizione dominante

Tutto parte (o riparte) dalla sentenza emessa pochi minuti fa (dal momento in cui scriviamo) dal tribunale di giustizia dell'Unione Europea, che ha dichiarato l'abuso di posizione dominante per Uefa e Fifa, che non possono minacciare sanzioni alle società.

Vittoria dei club ribelli

Una vittoria per i club ‘ribelli’ che hanno ora la strada spianata verso la costituzione di questa nuova competizione che dovrebbe garantire, nelle loro intenzioni, entrate megagalattiche per determinate squadre.

E' questa la prima puntata di una vicenda che potrebbe cambiare radicalmente il panorama del calcio europeo e mondiale.